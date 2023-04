Μπέλφαστ: Αρχίζουν οι επαφές του Μπάιντεν στο νησί της Ιρλανδίας

Με σύντομη συνάντηση για καφέ με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στις 11 το πρωί τοπική αρχίζει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά από τη χθεσινοβραδινή άφιξή του με το Air Force One.

Η παρουσία του στο Μπέλφαστ δε θα διαρκέσει παρά μόνο λίγες ώρες, καθώς μετά από συναντήσεις με τους ηγέτες των μεγαλύτερων βορειοϊρλανδικών κομμάτων και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Όλστερ στη 1 τοπική, θα αναχωρήσει για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Αν και πριν την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι προτεραιότητά του από αυτό το ταξίδι είναι να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη ισχύ της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μ. Παρασκευής στα 25 χρόνια από την υπογραφή της, το σύντομο της παρουσίας του στη Βόρεια Ιρλανδία έχει χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών αναφορικά με το κατά ποσό θα συμβάλει στην επαναλειτουργία του τοπικού κοινοβουλίου του Στόρμοντ.

