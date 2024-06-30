Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στέρνα, λίγο μετά το Λουτράκι, στα Γεράνεια Όρη.

Έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη η φωτιά είναι πάνω από τις ιαματικές πηγές πολύ κοντά σε σπίτια , αλλά εκτίμησε ότι θα ελεγχθεί άμεσα.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο Λουτρακίου.

