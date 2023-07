Μπάιντεν: Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή - Δείτε βίντεο

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια «υπαρξιακή απειλή», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καθώς περίπου οι μισοί Αμερικανοί αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κύμα καύσωνα που θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να αρνείται ακόμη κάποιος τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Tune in as I announce additional actions to protect communities from extreme heat. https://t.co/poxF5DlWRS