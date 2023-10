Την κατάρριψη 31 ουκρανικών drones πάνω από ρωσικό έδαφος ανακοίνωσε η Μόσχα Κόσμος 08:30, 04.10.2023 linkedin

Η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατέρριψε πάνω από το ρωσικό έδαφος 31 ουκρανικά drones και πως οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ρωσικά χωριά με πυρομαχικά διασποράς