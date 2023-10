«Σκηνές αποκάλυψης» στη Βενετία: 21 νεκροί, 5 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με το πρακτορείο Agi, το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες που έμεναν σε κάμπινγκ, απομακρύνθηκε - Για «σκηνές αποκάλυψης» έκανε λόγο ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και άλλοι 18 τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στο Μέστρε, στη Βενετία, και έπιασε φωτιά, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ιταλικές αρχές. Στο λεωφορείο φαίνεται να επέβαιναν συνολικά 39 άνθρωποι.

Il pullman precipitato dal cavalcavia a Mestre, il punto in cui il bus ha sfondato il guardrail #ANSA pic.twitter.com/kyjsiX8u8k — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

Σύμφωνα με το πρακτορείο Agi, το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες που έμεναν σε κάμπινγκ, απομακρύνθηκε.

Για «σκηνές αποκάλυψης» έκανε λόγο ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπρουνιάρο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν πολίτες της Ουκρανίας, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης τουρίστες από τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ο οδηγός ήταν Ιταλός, 40 ετών, με επτά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν τουλάχιστον δυο παιδιά.

Πρόκειται για το σοβαρότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της Βενετίας.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το λεωφορείο να χτύπησε τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη πτώση του και να πήρε φωτιά στο έδαφος, γράφει η εφημερίδα Il Gazzettino.

Accident near Venice. Ten people were killed and at least 40 injured in the northern Italian town of Mestre on Tuesday evening. According to unanimous reports in the Italian media, the bus left an elevated road and crashed onto the railroad tracks running alongside the road. pic.twitter.com/8kVTlOzSGn — TikLeak.com News (@tikleaknews) October 3, 2023

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

#BREAKING #Italy #Venice JUST IN: Bus falls from Venice bridge.



"A tragedy has struck our community this evening...many victims among those present on the bus that fell." - Mayor, Luigi Brugnaro. pic.twitter.com/pxJCceTPh5 — The National Independent (@NationalIndNews) October 3, 2023

A bus collided with a guardrail and fell from an overpass in Venice, Italy, resulting in the tragic loss of at least 20 lives. pic.twitter.com/AhAs8xwkFm — Bowner (@agentbowner) October 3, 2023

Το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο έπεσε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από την οδογέφυρα.

Ο δήμαρχος της Βενετίας έκανε γνωστό ότι κήρυξε την Τετάρτη ημέρα πένθους στην πόλη του.

Τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

