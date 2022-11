Γκροτέσκο εικονικό μοντέλο: Πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι το 3000 μΧ λόγω της τεχνολογίας

Προς το χειρότερο φαίνεται ότι θα μεταλλαχθεί το ανθρώπινο είδος σε 800 χρόνια από σήμερα λόγω της χρήσης κινητών και τάμπλετ.

Σύμφωνα με ένα εικονικό μοντέλο προσομοίωσης του ανθρώπου το 3000 μΧ, οι άνθρωποι θα έχουν καμπούρα, κυρτά άκρα, μεγαλύτερο κεφάλι αλλά με μικρότερο εγκέφαλο και δεύτερο σετ βλεφάρων, για να προστατεύουν τα μάτια τους από την ακτινοβολία.

Οι ερευνητές δημιούργησαν την Mindy – αυτό το κουρασμένο και γερασμένο μοντέλο νεαρού ανθρώπου στο μέλλον – για να ταρακουνήσουν τους σημερινούς ανθρώπους.

Grotesque model 'Mindy' reveals what humans could look like in the year 3000 https://t.co/F35cGvCHYB