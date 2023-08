Μετά τον καύσωνα, χιόνισε στην Ελβετία - Η θερμοκρασία έπεσε κατά 30 βαθμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες

Μετά τον καύσωνα, η Ελβετία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης, ενώ τα χιόνια έκαναν ήδη την επανεμφάνισή τους.

Σήμερα Δευτέρα χιόνισε στο γνωστό χειμερινό θέρετρο του Τσέρματ, σε υψόμετρο 1.638 μέτρων. «Η θερμοκρασία έκανε εντυπωσιακή βουτιά, μέσα σε τέσσερις ημέρες. Την Πέμπτη το θερμόμετρο του σταθμού έδειχνε 31,2 °C. Σήμερα στις 11.15 έδειχνε 0,5 °C», ανέφερε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse.

Winter wonderland in Zermatt, Switzerland🇨🇭today with fresh snow accumulating down to 1600m.



Last week here it was 31.2 °C... pic.twitter.com/iAqavCVu63