Επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη» κατά της Χαμάς: Μάχες σε 22 μέτωπα - Τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί νεκροί και πάνω από 1.000 τραυματίες

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF, Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν την επίχειρηση "Σιδερένια Ξίφη", κηρύσσοντας μια κατάσταση συναγερμού πολέμου. Όπως ανέφεραν, οι IDF θα χρησιμοποιήσουν «βαριά χερσαία μέσα» κατά μαχητών.

«Στόχοι μας είναι να σκοτωθούν όλοι οι τρομοκράτες, όλες οι κοινότητες να απαλλαγούν από τους τρομοκράτες», τονίζει η ανακοίνωση του IDF.

Προειδοποίησε επίσης όσους ζουν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

