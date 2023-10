Κόλαση στη Δυτική Όχθη: Δεκάδες νεκροί στη σύγκρουση Χαμάς - Ισραήλ - Εκτός ελέγχου η κατάσταση

Your browser does not support the audio element.

Εκτοξεύτηκαν περισσότεροι από 2.200 πύραυλοι, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις - 44 Ισραηλινοί νεκροί και 700 τραυματίες - 161 Παλαιστίνιοι νεκροί και 931 τραυματίες - Σειρήνες ήχησαν πολλές φορές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ

Ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύθηκε στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου καθώς τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στη χώρα και κατέλαβαν πόλεις του νότιου Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. «Από σήμερα το πρωί, το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

44 νεκροί και 700 τραυματίες

Περίπου 44 άνθρωποι είναι νεκροί όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής Magen David Adom του Ισραήλ και περισσότεροι από 700 είναι τραυματισμένοι.

The Israeli army has not gained control of any of the locations Hamas fighters infiltrated in southern Israel, according to reports.



🔴 LIVE updates: https://t.co/i2VdE8ofse pic.twitter.com/FEy7f2NIw0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023

Μεταξύ αυτών και ο Ofir Liebstein, ισραηλινός αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με τρομοκράτες. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τη θέση του αναλαμβάνει ο Γιόσι Κερέν.

Μια 60χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν πύραυλος έπεσε σε κτίριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Gederot. Τα ονόματα και οι ταυτότητες των άλλων θυμάτων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αναφέρει το δημοσίευμα.

161 Παλαιστίνιοι νεκροί και 931 τραυματίες

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει 161 νεκρούς και 931 τραυματίες στον αρχικό απολογισμό των βομβαρδισμών της ισραηλινής Λωρίδας της Γάζας.

Εκτοξεύτηκαν περισσότεροι από 2.200 πύραυλοι, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Σειρήνες ήχησαν πολλές φορές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ. Δεκάδες οχήματα πήραν φωτιά και στην πόλη.

Στη Ράμλα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, τέσσερις πολίτες που είχαν παγιδευτεί κάτω από ένα κατεστραμμένο κτίριο διασώθηκαν από το προσωπικό της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Ισραήλ.

Καταφύγια άνοιξαν σε όλη τη χώρα. Πολλά μέρη της Ασκελόν και της γύρω περιοχής ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού πλήττουν αυτή τη στιγμή πολλούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Προτρέπουμε τους κατοίκους να παραμείνουν σε προστατευμένες περιοχές, να αποφεύγουν να πλησιάζουν τις σκηνές και να αποφεύγουν να αγγίζουν υπολείμματα ρουκετών που ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικά ή παρόμοιους κινδύνους», δήλωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες για να παραμείνει κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και οι κάτοικοι της περιφέρειας της Γάζας καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους», ζήτησε ο στρατός.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πλατφόρμα Χ είπε ότι «είμαστε σε πόλεμο» και τόνισε πως «ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει ξαναδεί».

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Άμαχοι τρέχουν να σωθούν

Magen David Adom is calling for urgent blood donations at the following locations:

Tel Aviv - Ichilov Hospital



Jerusalem - MDA Station (7 Hamem Gimel St.)



Haifa - 10 Yitzhak Sadeh St. pic.twitter.com/NkpZ5aFNaE — Magen David Adom (@Mdais) October 7, 2023

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Apocalyptic scenes right now in southern Israel. pic.twitter.com/uuseUdcytV — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι η Χαμάς «είχε ξεκινήσει μια μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος» και ότι μαχητές είχαν εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος σε «διαφορετικές τοποθεσίες». Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου διενεργούσε «αξιολόγηση της κατάστασης» και ότι η Χαμάς «θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για αυτά τα γεγονότα».

Οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από ορισμένα από τα χτυπήματά τους νωρίτερα σήμερα σε στόχους της Χαμάς. Όπως λένε έχουν επιτεθεί μέχρι στιγμής σε 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέσσερα επιχειρησιακά γραφεία της Χαμάς.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר במספר מוקדים מטרות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.



דובר צה"ל שב ומבקש מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, המצילות חיים.



תיעוד מהתקיפות מוקדם יותר: pic.twitter.com/pnxdRyv4Un — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see.



This was clearly not an operation targeting the Israeli Army.



It's more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Η αστυνομία του Ισραήλ εκτιμά ότι υπάρχουν 60 μαχητές εντός της χώρας αυτή τη στιγμή, αναφέρει η Haaretz. Οι μάχες είναι σε εξέλιξη.

Terrorists with the Al-Qassam Brigades of Hamas have reportedly Captured an Israeli Military Base near the Border with Gaza. pic.twitter.com/60EQQAuoQT

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.



Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές.

Palestinian bulldozers are demolishing the smart-technology barrier at the Gaza border. pic.twitter.com/nQABRbBKfQ — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 7, 2023

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια. Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

"Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής επί της γης", είπε προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς ήταν ο πόλεμος των δέκα ημερών το 2021.

