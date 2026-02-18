Μερτς: Η Γερμανία «δεν έχει ανάγκη» το ίδιο μαχητικό αεροπλάνο με τη Γαλλία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα πως η χώρα του δεν έχει ανάγκη το ίδιο αεροπλάνο με τη Γαλλία, σηματοδοτώντας ότι το Βερολίνο ενδέχεται να εγκαταλείψει το πρόγραμμα «Future Combat Air System» για το Σύστημα Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος (FCAS, SCAF, σύμφωνα με το αγγλικό και το γαλλικό ακρωνύμιό του).

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που ο κατάλογος των γαλλογερμανικών διαφορών αυξάνεται, με το Βερολίνο να κατηγορεί τη Γαλλία για «ανεπαρκείς» προσπάθειες όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες ή ακόμα ότι θέλησε να εμποδίσει μια εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

«Οι Γάλλοι έχουν ανάγκη, στην επόμενη γενιά μαχητικών αεροπλάνων, για ένα αεροπλάνο ικανό να φέρει πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα. Δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ανάγκη στο γερμανικό στρατό», δήλωσε ο καγκελάριος στο γερμανικό podcast Machtwechsel.

Ο Μερτς επισήμανε ότι κατά συνέπεια η Γαλλία και η Γερμανία «διαφωνούν σχετικά με τις προδιαγραφές και το προφίλ» του μαχητικού αεροπλάνου που οι δύο χώρες υποτίθεται ότι αναπτύσσουν μαζί.

«Το ζήτημα που τίθεται τώρα είναι το ακόλουθο: έχουμε τη δύναμη και τη βούληση να κατασκευάσουμε δύο αεροπλάνα γι' αυτά τα δύο προφίλ διαφορετικών απαιτήσεων ή μόνο ένα;», ρώτησε, πριν επισημάνει ότι η Γαλλία «δεν θέλει παρά μόνο ένα» που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της.

Αν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, «δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα», δήλωσε ο καγκελάριος διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν «άλλες χώρες στην Ευρώπη» που είναι έτοιμες να δουλέψουν με το Βερολίνο.

Το SCAF, το οποίο εγκαινίασαν το 2017 ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η τότε καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ενώ δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε σ' αυτό και η Ισπανία, είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει όχι μόνο ένα αεροπλάνο, αλλά επίσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας, «ένα cloud μάχης».

Η Γερμανία είχε υποσχεθεί να αποφασίσει για το μέλλον της συμμετοχής της στο πρόγραμμα πριν από το τέλος του 2025, όμως έκτοτε δεν έχει σταματήσει να αναβάλει την απόφασή της αυτή, ενώ το Παρίσι επιμένει στη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υπονομεύεται επίσης από τις εντάσεις μεταξύ των βιομηχάνων, καθώς η γαλλική Dassault, που ορίσθηκε διαχειριστής του έργου, ζητάει περισσότερη αυτονομία για την κατασκευή του αεροπλάνου, πράγμα που προκαλεί εκνευρισμό στη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες εκπροσωπούνται από την Airbus.

Το Βερολίνο θα έπρεπε να αναπτύξει το δικό του μαχητικό αεροπλάνο μαζί με εταίρους, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος του ισχυρού συνδικάτου της μεταλλουργίας IG Metall Γιούργκεν Κέρνερ και η πρόεδρος της γερμανικής Ομοσπονδίας Αεροναυτικής Βιομηχανίας Μαρί-Κριστίν φον Χαν.

Το SCAF έχει στόχο να αντικαταστήσει μέχρι το 2040 τα γαλλικά Rafale και τα γερμανικά και ισπανικά Eurofighter, σ' ένα πλαίσιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης λόγων της αυξημένης έντασης με τη Ρωσία.

Η Γερμανία, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα γιγάντιο σχέδιο επενδύσεων με στόχο να δημιουργήσει το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, κατηγορεί τη Γαλλία ότι δεν κάνει αρκετά για να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της μειώνοντας τις κοινωνικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

