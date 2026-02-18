Στις 23 Δεκεμβρίου συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρώην Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατάρχη Μοχάμεντ αλ Χαντάντ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μαζί με τη στρατιωτική αντιπροσωπεία και τους άλλους επιβαίνοντες.

Δύο μήνες μετά, ο νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, αντιστράτηγος Σαλάχ αλ Ναμρούς επισκέφθηκε την Άγκυρα, και συζήτησε με τον Αρχηγό του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου τους τρόπους επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ναμρούς ξεκίνησε επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα τη Δευτέρα, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου ομολόγου του, όπου έγινε δεκτός με επίσημη τελετή που αντικατοπτρίζει το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο στην Τρίπολη.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook, το Γενικό Επιτελείο της Λιβύης αναφέρει ότι η επίσκεψη του Λίβυου αντιστράτηγου στην Άγκυρα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας και του κοινού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και της υποστήριξης των προσπαθειών για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Λιβύης.

Προσθέτει ότι ο Ναμρούς συζήτησε με τον Τούρκο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου τρόπους επέκτασης της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης, της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και της υποστήριξης προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων, εκτός από την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με τρόπο που να συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Το λιβυκό Γενικό Επιτελείο εξηγεί ότι «η επίσκεψη αντικατοπτρίζει επίσης τη δέσμευσή του για την εδραίωση των διεθνών συνεργασιών και το άνοιγμα σε φιλικούς στρατιωτικούς θεσμούς, σύμφωνα με τον στόχο της ανάπτυξης του στρατιωτικού κατεστημένου της Λιβύης σε σύγχρονες, επαγγελματικές βάσεις».

Η κυβέρνηση Ερντογάν παίζει σε δύο ταμπλό στη Λιβύη, αφενός διατηρώντας θερμές σχέσεις με την Τρίπολη, αφετέρου έχοντας «ξεπαγώσει» και τις άλλοτε… κατεψυγμένες σχέσεις της με τη Βεγγάζη την οποία ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ.

