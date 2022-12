Μεξικό: Ζευγάρι σκότωσε έγκυο και της πήρε το μωρό από την κοιλιά – Επέζησε το βρέφος 

Μια τρομακτική εικόνα αντίκρυσαν οι αστυνομικοί στη Medellin del Bravo, στην πολιτεία Βερα Κρουζ του Μεξικό, όταν βρήκαν μία 20χρονη έγκυο γυναίκα άγρια δολοφονημένη, με την κοιλιά της ανοιγμένη και το έμβρυο να λείπει.

Η Rosa Isela Castro Vazquez απήχθη και δολοφονήθηκε από ένα ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει δικά του παιδιά.

Η γυναίκα δολοφόνος συναντήθηκε με την άτυχη 20χρονη έγκυο στον 8ο μήνα κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, με το πρόσχημα ότι ήθελε να της δώσει ρούχα για το μωρό της.

Στη συνέχεια το ζευγάρι απήγαγε την κοπέλα και την δολοφόνησε, ενώ της άνοιξαν την κοιλιά και πήραν το έμβρυο. Μετά την φρικιαστική τους πράξη, ο άνδρας και η σύντροφός του πέταξαν το πτώμα σε κάποιο σημείο, όπου το βρήκαν οι αστυνομικοί.

