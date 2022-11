Μεξικό: Σεισμός 6,2 βαθμών κοντά στις ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στα ανοικτά των ακτών της Μπάχα Καλιφόρνια, στο Μεξικό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της κωμόπολης Λας Μπρίσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 19 χιλιόμετρα.

Breaking: A large #earthquake has struck off the coast of western Mexico, about 130 miles south of San Diego. Preliminary magnitude is 6.2. A #tsunami is not expected.



Did you feel it? pic.twitter.com/N5FclWjcqX