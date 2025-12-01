Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ο στρατός σκότωσε άνδρα που φέρεται να ενεχόταν στη διακίνηση φαιντανύλης και κοκαΐνης και ζητούσαν την έκδοσή του οι αρχές των ΗΠΑ.

Ο Πέδρο Ινσούνσα Κορονέλ σκοτώθηκε σε επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διακίνηση ουσιών στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), διευκρίνισε μέσω X ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ήταν μαζί με τον πατέρα του από τα αφεντικά φράξιας του επίφοβου καρτέλ Σιναλόα, της οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα. Τον Μάιο, η αμερικανική δικαιοσύνη χαρακτήρισε το γκρουπούσκουλο αυτό «πιθανόν το μεγαλύτερο γνωστό κύκλωμα παραγωγής φαιντανύλης στον κόσμο».

Ο άνδρας, γνωστός με το ψευδώνυμο «Πιτσόν», αντιμετώπιζε αίτημα έκδοσης από ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον κ. Γκαρσία.

Κατηγορώντας τον Πέδρο Ινσούνσα Κορονέλ για «ανθρωποκτονίες, απαγωγές, βασανιστήρια και βίαιη είσπραξη οφειλών συνδεόμενων με τη διακίνηση ναρκωτικών», ο αμερικανός πρεσβευτής στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον ανέφερε πως ο «Πιτσόν» καταζητείτο στις ΗΠΑ για «διάφορα εγκλήματα».

Ο διπλωμάτης εξέφρασε εξάλλου ικανοποίηση διότι οι μεξικανικές αρχές καταγράφουν αποτελέσματα στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών όταν συνεργάζονται με τις αμερικανικές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στο Μεξικό να κάνει περισσότερα για το ζήτημα, επί ποινή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα προϊόντα του αν δεν συμμορφωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

