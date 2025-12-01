Τρεις Ιταλοί και Καναδή χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες χθες Κυριακή σε νοσοκομείο στην Ιεριχώ, μερικές ώρες αφού έγιναν στόχος επίθεσης από ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η μια από τους ανθρώπους που υπήρξαν θύματά της, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Βρίσκονταν στην περιοχή Ντουγιούκ, δυτικά από την Ιεριχώ, στον κεντρικό τομέα της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακής περιοχής υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, αφηγήθηκε μέλος της ομάδας στο παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που έκανε λόγο για «ακτιβιστές».

«Κοιμόμασταν (...) δέκα μασκοφόροι έποικοι κατέφθασαν, δυο είχαν όπλα, άλλοι ρόπαλα», ανέφερε η γυναίκα. «Με χτύπησαν επανειλημμένα, στο πρόσωπο, στα πλευρά, στον μηρό».

Ο ξυλοδαρμός «διήρκεσε 10 ως 15 λεπτά. Κατόπιν μας πήραν όλα μας τα πράγματα. Μου έκλεψαν το διαβατήριό μου, το τηλέφωνό μου, το πορτοφόλι μου, τις τραπεζικές κάρτες μου κι έφυγαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ριάντ Έιντ, διευθυντή του δημόσιου νοσοκομείου της Ιεριχούς, τέσσερις αλλοδαποί διακομίστηκαν εκεί χθες «το πρωί» προτού τους δοθούν εξιτήρια αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Έφεραν μώλωπες στα πρόσωπα και στους θώρακες, και το ένα από τα πρόσωπα αυτά είχε χτυπηθεί σε ευαίσθητη περιοχή», περιέγραψε ο γιατρός στο AFP, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε ότι «τρεις ιταλοί διεθνείς εθελοντές» υπέστησαν «επίθεση» από «ισραηλινούς εποίκους κοντά στην Ιεριχώ».

«Οι έποικοι εισέβαλαν στον χώρο όπου διέμεναν, επιτέθηκαν στους εθελοντές και τους έκλεψαν όλα τα προσωπικά αντικείμενα», συνέχισε το ΥΠΕΞ, προσθέτοντας πως ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι «παρακολουθεί» την κατάσταση, σε συντονισμό με τον γενικό πρόξενο της Ιταλίας στην Ιερουσαλήμ.

Εκτός της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που επίσης είχε καταληφθεί προτού προσαρτηθεί από το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ τονίζει ότι είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κατέγραψε τον Οκτώβριο κορύφωση των «επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα, υλικές ζημιές ή και τα δύο» τις σχεδόν δυο δεκαετίες που τηρεί δεδομένα για την παλαιστινιακή περιοχή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

