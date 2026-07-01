Γαλλία: Στις 18 Απριλίου 2027 ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη χώρα

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου 2027, ενώ ο δεύτερος γύρος προγραμματίστηκε για τις 2 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν, μετά την ολοκλήρωση συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου το οποίο ενέκρινε επισήμως τις ημερομηνίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, αφού έχει ήδη υπηρετήσει δύο θητείες, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός φαίνεται να προηγείται στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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