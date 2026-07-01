Καύσωνας στην Πορτογαλία: Η περιφέρεια της Λισαβόνας κι άλλες τίθενται για την Πέμπτη και την Παρασκευή σε κόκκινο συναγερμό

Οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ, στη νότια Πορτογαλία, θα τεθούν αύριο Πέμπτη σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το επίπεδο αυτό συναγερμού, που είναι το μέγιστο, θα επεκταθεί την Παρασκευή στις περιοχές της Λεΐρια και Κοΐμπρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, διευκρίνισε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Σε πορτοκαλί συναγερμό έχουν τεθεί ήδη από σήμερα τέσσερις περιφέρειες στη χώρα, μεταξύ των οποίων αυτή της Έβορα, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, το επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού θα επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες που δεν θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό.

«Σε αυτό το επεισόδιο πολύ ζεστού καιρού, το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο θα είναι η διάρκειά του, η οποία αναμένεται να είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα», υπογράμμισε η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της που δόθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας ότι η κατάσταση θα είναι «ιδιαίτερα ασυνήθιστη στις παράκτιες περιοχές» λόγω της απουσίας ανέμων.

«Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να μην πέσουν κάτω από τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου για αρκετές νύχτες», ιδίως στην περιφέρεια της Λισαβόνας, προειδοποίησε επίσης η IPMA.

Οι πορτογαλικές υγειονομικές αρχές αναμένεται να παραχωρήσουν αργότερα σήμερα συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσουν τον πληθυσμό για τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση καύσωνα.

Το κύμα καύσωνα που μόλις έπληξε την Ευρώπη ήταν το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γηραιά Ήπειρο, και φέρεται ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τον μήνα Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους ειδικούς για το κλίμα του World Weather Attribution.

Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν στη Γερμανία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Ουγγαρία, και για μήνα Ιούνιο στη Βρετανία και στην Ελβετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.