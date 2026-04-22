Ο Λευκός Οίκος έχει καταρτίσει μια λίστα με τις «καλές και κακές» χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να τιμωρήσει συμμάχους που δεν στήριξαν τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το Politico.

Η πρωτοβουλία, που προετοιμάστηκε ενόψει της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεισφοράς των κρατών-μελών στη Συμμαχία και την κατάταξή τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν Αμερικανό αξιωματούχο Άμυνας που γνωρίζουν το σχέδιο αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αποτελεί ένδειξη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει τις απειλές του απέναντι σε συμμάχους που δεν ευθυγραμμίζονται με τις επιλογές του. Παράλληλα, εντείνεται η πίεση στην ήδη δοκιμαζόμενη Συμμαχία, η οποία έχει δεχθεί πλήγματα από τις παρεμβάσεις του, από την πρόταση προσάρτησης της Γροιλανδίας έως και την προειδοποίηση για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Την ιδέα είχε προαναγγείλει από τον Δεκέμβριο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι «πρότυποι σύμμαχοι που αναλαμβάνουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, ολοένα και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλοι, θα έχουν την εύνοιά μας», ενώ «όσοι δεν συμβάλλουν επαρκώς στη συλλογική άμυνα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη, η λίστα φαίνεται να αντανακλά αυτή τη λογική. «Ο Λευκός Οίκος έχει καταρτίσει έγγραφο με τους “καλούς και κακούς”, οπότε η σκέψη είναι παρόμοια», ανέφερε.

Η αμερικανική κυβέρνηση κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της ως προς τις επιλογές που εξετάζει, χωρίς να διευκρινίζει ποια θα είναι τα «προνόμια» ή οι «κυρώσεις». «Δεν φαίνεται να έχουν καταθέσει συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με την τιμωρία των “κακών” συμμάχων», σημείωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «η μετακίνηση στρατευμάτων είναι μία επιλογή, αλλά τελικά πλήττει κυρίως τις ίδιες τις ΗΠΑ».

Ο Λευκός Οίκος έχει διατυπώσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του. «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα εκεί για τους λεγόμενους συμμάχους τους, χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατιώτες δεν στάθηκαν στο πλευρό μας κατά την Επιχείρηση Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος Άννα Κέλι, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφή την άποψή του για αυτή την άνιση σχέση και, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα το θυμούνται».

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ οι επιλογές για αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη εμφανίζονται περιορισμένες. Έτσι, οποιοδήποτε σχέδιο πιθανότατα θα αφορά μετακίνηση στρατευμάτων από τη μία χώρα στην άλλη, μια διαδικασία που ενδέχεται να αποδειχθεί δαπανηρή και χρονοβόρα.

Παραμένει ασαφές ποιες χώρες εντάσσονται σε κάθε κατηγορία της λεγόμενης «λίστας», αλλά και αν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχει γνώση του σχεδίου. Ωστόσο, Πολωνία και Ρουμανία φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είναι από τους βασικούς ωφελημένους, καθώς διατηρούν καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και εμφανίζονται πρόθυμες να φιλοξενήσουν περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις.

Η Πολωνία, από τις χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, καλύπτει ήδη σχεδόν το σύνολο του κόστους φιλοξενίας των περίπου 10.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στο έδαφός της. Παράλληλα, η πρόσφατα αναβαθμισμένη αεροπορική βάση Mihail Kogălniceanu στη Ρουμανία, την οποία η χώρα διέθεσε στις ΗΠΑ για επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, διαθέτει δυνατότητα υποδοχής επιπλέον στρατευμάτων.





Πηγή: skai.gr

