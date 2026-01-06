Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νομπελίστρια ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε χθες Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έχει μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η δήλωση αυτή της κ. Ματσάδο καταγράφτηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που προσήχθη χθες ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Μιλώντας με τον παρουσιαστή Sean Hannity, η Ματσάδο επανέλαβε ότι πιστεύει πως ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε πραγματικά το Νόμπελ Ειρήνης.

Τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «το έχει αποδείξει αυτό στον κόσμο με τις ενέργειές του στη Βενεζουέλα», αποκαλώντας τις ενέργειες αυτές «ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα» και προσθέτοντας ότι ο λαός είναι ευγνώμων για τις πράξεις του.

Σε μια δήλωσή της νωρίτερα στο X, η Ματσάδο ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ εκ μέρους των Βενεζουελάνων και την κυβέρνησή του «για τη σταθερότητα και την αποφασιστικότητά τους στην τήρηση του νόμου».

«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», είπε.

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».

