Ματσάδο: «Σχεδιάζω να επιστρέψω» στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό» - «Δεν έχω μιλήσει με τον Τραμπ»

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νομπελίστρια ειρήνης μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, δύο ημέρες μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νομπελίστρια ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε χθες Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έχει μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η δήλωση αυτή της κ. Ματσάδο καταγράφτηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που προσήχθη χθες ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Μιλώντας με τον παρουσιαστή Sean Hannity, η Ματσάδο επανέλαβε ότι πιστεύει πως ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε πραγματικά το Νόμπελ Ειρήνης.

Τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «το έχει αποδείξει αυτό στον κόσμο με τις ενέργειές του στη Βενεζουέλα», αποκαλώντας τις ενέργειες αυτές «ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα» και προσθέτοντας ότι ο λαός είναι ευγνώμων για τις πράξεις του.

Σε μια δήλωσή της νωρίτερα στο X, η Ματσάδο ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ εκ μέρους των Βενεζουελάνων και την κυβέρνησή του «για τη σταθερότητα και την αποφασιστικότητά τους στην τήρηση του νόμου».

«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», είπε.

Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».

Πηγή: skai.gr

