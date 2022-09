«Υπήρχε αίμα στον 4ο, στον 3ο στον 2ο όροφο»: Μαρτυρία μαθητή για το μακελειό στο ρωσικό σχολείο - Βίντεο

Σοκάρει η μαρτυρία Ρώσου μαθητή για το μακελειό στο σχολείο στην πόλη Ιζέφσκ.



«Υπήρχε αίμα στον τέταρτο, τρίτο και δεύτερο όροφο… Όταν βγήκαμε έξω, ήταν ένας (τραυματισμένος) μαθητής της δέκατης τάξης και μερικοί μαθητές της πρώτης τάξης» ανέφερε στην κάμερα του RT.



«Ήταν τρομακτικό, κρυφτήκαμε, αλλά κανείς δεν έκλαψε. Ο δάσκαλος είπε να ηρεμήσουμε, είπε ότι οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί».



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους επτά παιδιά, και άλλοι 21τραυματίστηκαν. Ο δράστης αυτοκτόνησε, ενώ δίπλα στη σορό του βρέθηκαν δύο πιστόλια Μακάροφ.



Σε βίντεο που αναρτήθηκαν νωρίτερα στα social media, φαίνονται οι μικροί μαθητές να κρύβονται σκυφτοί στην άκρη της τάξης, με ματιά ορθάνοιχτα, τρομαγμένοι, μαζί με τις δασκάλες τους που τους λένε να κάνουν ησυχία και να μην φοβούνται.

At least 10 children were injured in a shooting at an Izhevsk school. Most of them are first graders. Children were injured including jumping out of windows. The man who attacked the school shot himself in room 403 on the fourth floor.#russia #shooting #children #izhevsk @BFMTV pic.twitter.com/zt8rJd2fFm