Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μασκ σχολιάζει και πάλι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης - Ειδική αναφορά στην Ελλάδα

«ΕΠΕΙΓΟΝ: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιστορική κατάρρευση γεννήσεων» τονίζει ο χρήστης DogeDesigner την ανάρτηση του οποίου αναδημοσίευσε ο Μασκ

Ίλον Μασκ

Την αγωνία του για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη επαναδιατυπώνει ο κροίσος Ίλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση στο X που αφορά και τη χώρα μας. 

«Τόσες πολλές χώρες έχουν καταρρέοντα ποσοστά γεννήσεων» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X. 

«ΕΠΕΙΓΟΝ: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιστορική κατάρρευση γεννήσεων» τονίζει ο χρήστης DogeDesigner την ανάρτηση του οποίου αναδημοσίευσε ο Μασκ.

  • Φινλανδία μειωμένες κατά ένα τρίτο από το 2010. 
  • Ελβετία, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία σε ιστορικά χαμηλά. 
  • Πολωνία στο χαμηλότερο επίπεδο σε 200 χρόνια. 
  • Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. 
  • Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία σε πάνω από 35 χρόνια πολύ χαμηλής γονιμότητας. 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ δημογραφικό Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark