Την αγωνία του για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη επαναδιατυπώνει ο κροίσος Ίλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση στο X που αφορά και τη χώρα μας.

«Τόσες πολλές χώρες έχουν καταρρέοντα ποσοστά γεννήσεων» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

«ΕΠΕΙΓΟΝ: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιστορική κατάρρευση γεννήσεων» τονίζει ο χρήστης DogeDesigner την ανάρτηση του οποίου αναδημοσίευσε ο Μασκ.

Φινλανδία μειωμένες κατά ένα τρίτο από το 2010.

Ελβετία, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία σε ιστορικά χαμηλά.

Πολωνία στο χαμηλότερο επίπεδο σε 200 χρόνια.

Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη.

Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία σε πάνω από 35 χρόνια πολύ χαμηλής γονιμότητας.

So many countries have a collapsing birth rate https://t.co/QtQhAYXJBz — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2025

