Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο σκάφη που μετέφεραν 95 παράτυπους μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της παράκτιας πόλης Αλ Χουμς της Λιβύης την Πέμπτη, ανακοίνωσε το Σάββατο η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η πρώτη βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων πέθαναν, ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της στο Facebook.

Η δεύτερη βάρκα μετέφερε 69 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων δύο Αιγυπτίων και δεκάδων Σουδανών, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος χωρίς να διευκρινίσει την τύχη τους.

Η ανάρτηση της Ερυθράς Ημισελήνου - ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες:

Πηγή: skai.gr

