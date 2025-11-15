Λογαριασμός
Ερυθρά Ημισέληνος: Τουλάχιστον 4 νεκροί από ανατροπή δύο σκαφών με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης

Η πρώτη βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων πέθαναν, ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της στο Facebook - ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες   

Ερυθρά Ημισέληνος

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο σκάφη που μετέφεραν 95 παράτυπους μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της παράκτιας πόλης Αλ Χουμς της Λιβύης την Πέμπτη, ανακοίνωσε το Σάββατο η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η πρώτη βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων πέθαναν, ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της στο Facebook.

Η δεύτερη βάρκα μετέφερε 69 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων δύο Αιγυπτίων και δεκάδων Σουδανών, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος χωρίς να διευκρινίσει την τύχη τους.

Η ανάρτηση της Ερυθράς Ημισελήνου - ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες:

