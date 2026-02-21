Τρία άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής στο κέντρο του Μάντσεστερ, καθώς η οργάνωση «Britain First» πραγματοποιεί πορεία κατά των μεταναστών. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη σήμερα, 21 Φεβρουαρίου. Υποστηρικτές της ακροδεξιάς οργάνωσης συναντήθηκαν έξω από τον σταθμό Manchester Piccadilly, πριν ξεκινήσουν πορεία με αίτημα τον «επαναπατρισμό και τις μαζικές απελάσεις».

Αντιδιαδηλωτές από ομάδες όπως οι «Resist Britain First» και «Stand Up to Racism Manchester» συγκεντρώθηκαν μετά τις 11 στο κέντρο της πόλης. Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, απηύθυνε ομιλία προς τους αντιδιαδηλωτές σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στους κήπους Piccadilly Gardens.

Πριν από τις συγκεντρώσεις, η αστυνομία του Μάντσεστερ εξέδωσε 10ωρη εντολή διασποράς για το κέντρο της πόλης. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην πρόληψη «αντικοινωνικής συμπεριφοράς, εγκληματικότητας, παρενόχλησης ή αναταραχής», δίνει στους αστυνομικούς πρόσθετες εξουσίες να απομακρύνουν άτομα από την περιοχή κατά τη διάρκεια της πορείας και των συγκεντρώσεων.

Λίγο πριν από τη 1, η GMP ανακοίνωσε ότι τρία άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πορείας της «Britain First» και της αντιδιαδήλωσης. Οι συλλήψεις έγιναν με τις υποψίες παραβίασης της εντολής διασποράς, επίθεσης σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διατάραξης κοινής ειρήνης.

Σημειώθηκαν επίσης συμπλοκές διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, μετά τις 3, η GMP ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανήλθε στους έξι.

