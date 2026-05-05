Μακρόν: Όλες οι επιλογές στο τραπέζι για τους αμερικανικούς δασμούς στα αυτοκίνητα

Ερωτηθείς για την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% από 15%, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία υποστηρίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι για πιθανή απάντηση.

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να τηρηθούν. Αν τεθούν υπό αμφισβήτηση, όλα θα πρέπει να επανεξεταστούν», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αρμενία σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Και αν οποιαδήποτε χώρα απειληθεί με δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μέσα που πρέπει τότε να ενεργοποιηθούν, διότι αυτός είναι ο σκοπός τους. Οπότε ναι, όλα είναι στο τραπέζι», σημείωσε.

«Η Ευρώπη είναι ο «πιο φυσικός» εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο»

Ο Μακρόν δήλωσε παράλληλα ότι η κλίση της Αρμενίας είναι «ευρωπαϊκή», και η Ευρώπη είναι ο «φυσικός εταίρος» αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας όπως και για ολόκληρη την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

«Πιστεύω βαθιά ότι η κλίση της Αρμενίας είναι ευρωπαϊκή», τόνισε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στο Γερεβάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται από την Κυριακή στην Αρμενία συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που φιλοξένησε η αρμενική πρωτεύουσα.

«Πιστεύω επίσης πως αυτή είναι και η κλίση της Γεωργίας και πιστεύω ότι η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επανεξεταστεί», πρόσθεσε, παραδεχόμενος ωστόσο ότι το Μπακού δεν έχει επιλέξει αυτή την ευρωπαϊκή επιλογή.

Η Γεωργία είναι επίσης διχασμένη μεταξύ φιλορωσικών και φιλοευρωπαϊκών τάσεων.

«Η Ευρώπη είναι ο πιο φυσικός εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Μακρόν, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο χρόνο της και εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε επίσης μια μακρά συνηγορία υπέρ της Ευρώπης απέναντι στις λογικές «αυτοκρατοριών», ιδίως της Ρωσίας, οι οποίες υπάρχουν για χρόνια στην περιοχή.

Η Ευρώπη εφηύρε μια «υλοποιήσιμη ιδέα που έφερε τη συνεννόηση των εθνών, που σχεδιάστηκε και εδραιώθηκε τον 19ο αιώνα, με διαρκή ειρήνη», είπε.

«Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρωτοφανές γεωπολιτικό οικοδόμημα που θέτει τέλος στις αλλαγές αυτοκρατοριών και στις λογικές ηγεμονίας και που χτίζει μια σχέση σεβασμού μεταξύ των κρατών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για μια «νέα συμμαχία, έναν συνασπισμό ανεξάρτητων κρατών που πιστεύουν στη διεθνή τάξη», χωρίς να χρειάζεται να «αναζητούν καταφύγιο στη μία ή την άλλη δύναμη, είτε πρόκειται για γεωπολιτική δύναμη είτε για τη δύναμη του εύκολου χρήματος».

«Ακόμα και αυτοί που θεωρούσαμε σύμμαχούς μας καταλήγουν να λένε ότι προτιμούν το δίκαιο του ισχυρότερου από το διεθνές δίκαιο», σημείωσε, σε μια σαφή νύξη στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η πάγια θέση του Παρισιού είναι η διακοπή όλων των εχθροπραξιών και η επανάληψη των διπλωματικών διαβουλεύσεων»

Παράλληλα, σημείωσε ότι πάγια θέση της Γαλλίας, από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είναι η διακοπή όλων των εχθροπραξιών και η επιστροφή των διπλωματικών διαβουλεύσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού όλων των κρατών της περιοχής. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Ιράν και ότι η μόνη δυνατή προοπτική είναι να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα. «Κάθε μονομερής στρατιωτική επιχείρηση είναι ένα σφάλμα που τροφοδοτεί την πολεμική σύγκρουση και οδηγεί στην κλιμάκωση της» δήλωσε ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

