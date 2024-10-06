Βομβαρδισμός στη Δυτική Όχθη: Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως σκότωσε 12 «τρομοκράτες»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν 12 «τρομοκράτες» στον βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν την Πέμπτη εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναθεωρώντας προς τα πάνω προηγούμενο απολογισμό που είχαν δημοσιοποιήσει, ενώ το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε από την πλευρά του το βράδυ της ίδιας ημέρας πως σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Λίγη ώρα μετά τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ο στρατός είχε ανακοινώσει αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για επτά νεκρούς. Όμως, στο ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε χθες, έκανε λόγο για συνολικά 12 «τρομοκράτες» που σκοτώθηκαν.

«Ο στρατός ξηράς και η πολεμική αεροπορία διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση για να πλήξουν τρομοκράτες οι οποίοι σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατική επίθεση εναντίον ισραηλινών πολιτών στο εγγύς μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι 12 νεκροί ήταν μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και κινήματος-συμμάχου του, του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Ο βομβαρδισμός στην Τούλκαρεμ ήταν ο πλέον πολύνεκρος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από το 2000, υπογράμμισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα παλαιστινιακά σώματα ασφαλείας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε προχθές Παρασκευή τον «παράνομο αεροπορικό βομβαρδισμό» του Ισραήλ, κρίνοντας πως επρόκειτο για «ακόμη ένα σαφές παράδειγμα της συστηματικής καταφυγής στη χρήση φονικής βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική Όχθη, συχνά ανώφελης, δυσανάλογης και άρα παράνομης».

«Η καταστροφή ολόκληρου κτιρίου γεμάτου κόσμο με αεροπορικό βομβαρδισμό μαρτυρά την κατάφωρη περιφρόνηση του Ισραήλ έναντι των υποχρεώσεών του» δυνάμει του διεθνούς δικαίου, τόνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως ζήτησε να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Από την πλευρά της, η διπλωματία της Γερμανίας χαρακτήρισε προχθές Παρασκευή «σοκαριστικό» τον πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό, επικρίνοντας τον «υψηλό αριθμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων».

Η Τούλκαρεμ είναι ανάμεσα στις πόλεις και τους καταυλισμούς προσφύγων που έγιναν στα τέλη Αυγούστου στόχος επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού εναντίον παλαιστινιακών ενόπλων κινημάτων στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, η βία ανάμεσα στους Παλαιστίνιους από τη μια και τον ισραηλινό στρατό και εποίκους από την άλλη κλιμακώθηκε ραγδαία.

Έκτοτε έχουν σκοτωθεί πάνω από 700 Παλαιστίνιοι από πυρά στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, και τουλάχιστον 24 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιωτικοί, σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

