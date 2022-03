Ένα από τα τελευταία ανεξάρτητα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ρωσίας, το TV Rain σταμάτησε να εκπέμπει επ' αόριστον αφού δέχθηκε πίεση για την κάλυψη της Ουκρανίας.

Το κανάλι, γνωστό και ως Dozhd, ολοκλήρωσε την τελευταία του εκπομπή δείχνοντας το προσωπικό να αποχωρεί την Πέμπτη.

Το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι TV Rain (Dozhd) ανέστειλε τις δραστηριότητές του αφού έλαβε εντολή να κλείσει τις δραστηριότητές του από τις αρχές, δεδομένης της κάλυψης της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το προσωπικό του ρωσικού ειδησεογραφικού καναλιού παραιτήθηκε on air, αφού δήλωσε «όχι στον πόλεμο» στην τελευταία του τηλεοπτική εκπομπή.

Οι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να πάρουν θέση υπέρ της ειρήνης.

«Όχι στον πόλεμο», είπε η Νατάλια Σιντέγιεβα, μια από τις ιδρυτές του καναλιού, καθώς οι υπάλληλοι αποχώρησαν από το στούντιο.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed)#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineWar #Putin #Russia pic.twitter.com/NAkWlghe0r