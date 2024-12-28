Εν μέσω της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και των ζητημάτων ασφάλειας και σε συνέχεια της τελευταίας ενημέρωσης για το Αφγανιστάν, που έλαβε χώρα στις 12 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε πρόσφατη δήλωσή του, που υπογράφει η πρόεδρος του Συμβουλίου Linda Thomas-Greenfield, επανέλαβε την ακλόνητη υποστήριξή του προς το αφγανικό λαό.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε την επιτακτική ανάγκη για δράση που να αντιμετωπίζει πιεστικά θέματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, την τρομοκρατία και την δεινή οικονομική κατάσταση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επανέλαβε τη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν, ενώ αναγνώρισε τον κρίσιμο ρόλο της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών (UNAMA) στην χώρα για την προώθηση της σταθερότητας. Η δήλωση υπογράμμισε επίσης τη σημασία της υποστήριξης του αφγανικού λαού μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που να αντιμετωπίζει ανθρωπιστικά ζητήματα, οικονομικά, κοινωνικά και ζητήματα ασφάλειας, καθώς και θέματα διακυβέρνησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη δήλωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις πολιτικές των Ταλιμπάν που περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών και των κοριτσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μέτρα όπως η οδηγία «Ηθών και Αρετής-Vice and Virtue directive» και η αναστολή της πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση σε δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία. «Αυτές οι πολιτικές», προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας, «όχι μόνο υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επίσης θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του Αφγανιστάν».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε την επιδείνωση της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η δήλωση τονίζει τη σημασία της αποκατάστασης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, της αποδέσμευσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και της διευκόλυνσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και αναγνωρίζει επίσης τα χρηματοδοτικά κενά που παρεμποδίζουν τις προσπάθειες ανακούφισης και κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη των βασικών αναγκών του Αφγανιστάν.

Αναγνωρίζοντας την τρομοκρατία ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Αφγανιστάν και πέρα από αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε «τους Ταλιμπάν να λάβουν ενεργά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην χώρα».

«Το Αφγανιστάν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την φιλοξενία ή την υποστήριξη τρομοκρατών» τόνισε το Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επαναβεβαίωσαν ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Αφγανιστάν, καθώς και στον κόσμο, και επαναβεβαίωσαν περαιτέρω την απαίτηση ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να απειλεί ή να επιτίθεται σε οποιαδήποτε χώρα και να σχεδιάζει ή να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ενέργειες ή για να παρέχει καταφύγιο και να εκπαιδεύει τρομοκράτες και ότι καμία αφγανική ομάδα ή άτομο δεν πρέπει να υποστηρίζει τρομοκράτες που δρουν στο έδαφος οποιασδήποτε χώρας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε τους Ταλιμπάν να λάβουν ενεργά μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων και των ομάδων, των οντοτήτων και των επιχειρήσεων, που έχουν οριστεί από την Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015)» αναφέρεται στη δήλωση.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται το συνεχιζόμενο πρόβλημα της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, που συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και να αποσταθεροποιούν την περιοχή. Γίνεται έκκληση στη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει εναλλακτικά μέσα βιοπορισμού που θα συμβάλουν στη μείωση της καλλιέργειας οπίου.

Η σημασία του διαλόγου μεταξύ των Αφγανών παραγόντων, των περιφερειακών φορέων και της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης τονίστηκε επίσης στο κείμενο της δήλωσης. Πλατφόρμες όπως η «Διαδικασία της Ντόχα-DOHA PROCESS» αναδείχθηκαν, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας, ως κρίσιμα φόρουμ για την προώθηση της συνεργασίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε την ανάγκη για έναν πολιτικό οδικό χάρτη που θα καθοδηγεί το Αφγανιστάν προς τη μακροπρόθεσμη ειρήνη, τη σταθερότητα και την επανένταξη στη διεθνή κοινότητα και εξέφρασε την ελπίδα για ένα Αφγανιστάν που θα ζει σε ειρήνη με τους γείτονές του, πλήρως συμμορφωμένο με τις διεθνείς του υποχρεώσεις και συνεισφέροντας θετικά στη σταθερότητα της περιοχής.

Καθώς το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του, η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αντικατοπτρίζει τη βαθιά ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και την ανάγκη για συλλογική δράση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

