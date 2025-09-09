Η Πορτογαλία προτρέπει τον Κινέζο Σι να αξιοποιήσει τη σχέση του με τον Πούτιν για να πιέσει για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Τρίτη και τον προέτρεψε να αξιοποιήσει τη στενή σχέση της χώρας του με τη Ρωσία για να πιέσει για μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αφότου η κινεζική πρωτεύουσα φιλοξένησε τη στρατιωτική παρέλαση όπου ο Σι, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας και ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας βρέθηκαν στο επίκεντρο, εκπροσωπώντας αυτό που η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας αποκάλεσε «αυταρχική συμμαχία».

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι, δήλωσε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο είναι πρόθυμη να ενισχύσει τις στρατηγικές επικοινωνίες της με την Πορτογαλία.

Πηγή: skai.gr

