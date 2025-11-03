Λιβυκή αντιπροσωπεία συναντήθηκε τη Δευτέρα στη Βηρυτό με ανώτατους δικαστικούς αξιωματούχους του Λιβάνου, σημειώνοντας πρόοδο στις συνομιλίες για την πιθανή απελευθέρωση του Χάνιμπαλ Καντάφι, γιου του εκλιπόντος Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος χωρίς δίκη από το 2015.

Ο Καντάφι κατηγορείται ότι απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με την τύχη του Λιβανέζου σιίτη κληρικού Μούσα αλ-Σαντρ, που εξαφανίστηκε το 1978 κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη αν και ο Καντάφι ήταν τότε μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι αρχές του Λιβάνου συμφώνησαν να επανεξετάσουν τη μείωση της εγγύησης, που έχει οριστεί στα 11 εκατομμύρια δολάρια, και να άρουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η Λιβυκή αντιπροσωπεία παρέδωσε επίσης έκθεση για την έρευνα σχετικά με την εξαφάνιση του αλ-Σαντρ.

Η Λιβύη έχει ζητήσει επίσημα την απελευθέρωση του Καντάφι από το 2023, επικαλούμενη την επιδείνωση της υγείας του έπειτα από απεργία πείνας. Ο οργανισμός Hostage Aid Worldwide έχει επίσης παρέμβει επανειλημμένα, καταγγέλλοντας την πολύχρονη κράτησή του χωρίς δίκαιη και διαφανή διαδικασία.

Άτομο που γνωρίζει τις ενέργειες του οργανισμού Hostage Aid Worldwide δήλωσε στο Associated Press ότι αναμένεται να αρθούν η εγγύηση και η απαγόρευση εξόδου του Χάνιμπαλ Καντάφι, γεγονός που θα του επιτρέψει να φύγει από τον Λίβανο με προορισμό το Κατάρ, όπου αναμένεται να εγκατασταθεί.

Αργότερα, η λιβυκή αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ενημερώνοντάς τον ότι η Τρίπολη επιθυμεί να επανενεργοποιήσει τις σχέσεις με τη Βηρυτό και να επιλύσει εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου, ο Αούν τόνισε ότι πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια για την αποκατάσταση των σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας Λιβάνου–Λιβύης.

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι ζούσε στην εξορία στη Συρία με τη Λιβανέζα σύζυγό του Αλίν Σκαφ και τα παιδιά τους, έως ότου απαχθεί το 2015 από Λιβανέζους ενόπλους που απαιτούσαν πληροφορίες για την τύχη του Μούσα αλ-Σαντρ.

Η λιβανέζικη αστυνομία ανακοίνωσε αργότερα ότι συνέλαβε τον Χάνιμπαλ Καντάφι από την πόλη Βάαλμπεκ, στα βορειοανατολικά του Λιβάνου, όπου κρατούνταν όμηρος, και έκτοτε παραμένει φυλακισμένος στη Βηρυτό, όπου έχει ανακριθεί για την εξαφάνιση του Μούσα αλ-Σαντρ.

Η υπόθεση αποτελεί διαχρονικά αγκάθι στον Λίβανο. Η οικογένεια του κληρικού πιστεύει ότι μπορεί να είναι ακόμη ζωντανός σε λιβυκή φυλακή, αν και οι περισσότεροι Λιβανέζοι θεωρούν ότι έχει πεθάνει. Αν ζούσε, θα ήταν σήμερα 96 ετών.

Ο αλ-Σαντρ, που εξαφανίστηκε μαζί με τους συνεργάτες του Άμπας Μπαντρεντίν και Μοχάμεντ Γιακούμπ, υπήρξε ιδρυτής σιιτικής πολιτικής και στρατιωτικής οργάνωσης που έλαβε μέρος στον πολύχρονο λιβανέζικο εμφύλιο πόλεμο (1975–1990), στη διάρκεια του οποίου Μουσουλμάνοι στράφηκαν εναντίον Χριστιανών.

Ο οργανισμός Hostage Aid Worldwide συνεργάζεται επίσης με την οικογένεια Μπαντρεντίν στις ΗΠΑ για να συμβάλει στην οριστική διευθέτηση της υπόθεσης αλ-Σαντρ.

Ο Μουαμάρ Καντάφι σκοτώθηκε από αντικαθεστωτικούς μαχητές κατά τη διάρκεια της λιβυκής εξέγερσης του 2011, που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο και έβαλε τέλος στη 40ετή διακυβέρνησή του.

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, που γεννήθηκε σχεδόν τρία χρόνια πριν από την εξαφάνιση του αλ-Σαντρ, διέφυγε μαζί με τη μητέρα του και συγγενείς στην Αλγερία μετά την πτώση του καθεστώτος, και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Συρία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο μέχρι την απαγωγή του το 2015.

Ο Μουαμάρ Καντάφι είχε οκτώ παιδιά από δύο γάμους, πολλά από τα οποία είχαν εξέχοντες ρόλους στην κυβέρνησή του. Ο γιος του Μουτασίμ σκοτώθηκε μαζί του, ενώ οι Σαΐφ αλ-Αράμπ και Χάμις σκοτώθηκαν επίσης κατά την εξέγερση.

Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, που κάποτε θεωρείτο διάδοχος του πατέρα του, ζει στη Λιβύη από την αποφυλάκισή του το 2017. Ο Μοχάμεντ και η Αΐσα Καντάφι ζουν στο Ομάν, ενώ ο Αλ-Σάαντι Καντάφι, πρώην ποδοσφαιριστής, αποφυλακίστηκε το 2021 έπειτα από κράτηση στη Λιβύη μετά την έκδοσή του από τον Νίγηρα το 2014, και φέρεται να ζει σήμερα στην Τουρκία.



