Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της Κριστίνα Απλγκέιτ, καθώς φίλοι της εκφράζουν φόβους για την πορεία της υγείας της μετά την πρόσφατη νοσηλεία της ηθοποιού.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς «Married... with Children» δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με νέες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες και επιβαρυντικές εξελίξεις στην κατάστασή της.

«Όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αύριο μπορεί να μην είναι μαζί μας», δήλωσε μια πηγή στη Daily Mail σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«Η Κριστίνα είναι μαχητική, αλλά η μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας είναι δύσκολη. Έχει καλές μέρες και πολύ κακές μέρες, δεν έχει υπέροχες μέρες. Πάντα αντιμετωπίζει κάτι. Είναι απαίσιο».

Η πηγή πρόσθεσε πως: «Όταν όμως βλέπει τα πράγματα με θετική ματιά, νιώθει καλύτερα εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει τόσους φίλους που τη στηρίζουν, έστω και μόνο για να την ακούσουν, να κλάψουν μαζί της ή οτιδήποτε άλλο».

Η είδηση έρχεται λίγο μετά τη δημοσίευση ότι η 54χρονη ηθοποιός είχε νοσηλευτεί στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα.

Παραμένει ασαφές αν ο λόγος πίσω από την παρατεταμένη παραμονή της στο νοσοκομείο έχει να κάνει με το αυτοάνοσο της.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, ένας εκπρόσωπος της ηθοποιού είπε στο Page Six: «Δεν έχω κανένα σχόλιο για το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή ποιες είναι οι ιατρικές θεραπείες της. Έχει μακρύ ιστορικό δύσκολων ιατρικών παθήσεων».

Η Απλγκέιτ — η οποία αποκάλυψε τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021 — έχει μιλήσει ανοιχτά για την πορεία της υγείας της, δίνοντας ενημερώσεις μέσω διαφόρων συνεντεύξεων και του podcast της «MesSy», το οποίο συν-παρουσιάζει με την Jamie-Lynn Sigler.

Πρόσφατα, τον Φεβρουάριο, παραδέχτηκε ότι παραμένει στο κρεβάτι λόγω συνεχούς πόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.