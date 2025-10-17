Η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει κατά 50% τον συντελεστή ενός κατ' αποκοπή φόρου που αποσκοπεί στην προσέλκυση πλούσιων ατόμων, στο πλαίσιο των μέτρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2026-2028, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον ετήσιο φόρο από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ για τα εισοδήματα από το εξωτερικό που αποκτούν άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026, σηματοδοτεί τη δεύτερη αύξηση σε δύο χρόνια.

Η εισφορά, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2017 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με σκοπό να προσελκύσει πλούσιους αλλοδαπούς, διπλασιάστηκε σε 200.000 ευρώ το 2024 από την συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Ιούνιο, σχεδόν 1.500 άτομα επωφελήθηκαν από το καθεστώς του ενιαίου φόρου στην Ιταλία το 2023. Το μέτρο απέφερε 315 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για το κράτος μεταξύ 2020 και 2023.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έπαιξε για την ιταλική ομάδα της Σέριε Α Γιουβέντους μεταξύ 2018 και 2021, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς δικαιούχους του καθεστώτος του ενιαίου φόρου της Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

