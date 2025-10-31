Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει το δημοσίευμα των Financial Times για ακύρωση της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με το Reuters.

«Σας παραπέμπουμε στις δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών και όχι στις αναφορές των εφημερίδων», σημειώνει το Κρεμλίνο

Νωρίτερα, οι Financial Times υποστήριξαν ότι η σύνοδος ακυρώθηκε με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση ελήφθη μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των υπουργών εξωτερικών Ρούμπιο και Λαβρόφ.

H ένταση προκλήθηκε μετά την αποστολή προπαρασκευαστικού σημειώματος από τη Ρωσία προς την Ουάσινγκτον, στο οποίο επισημαίνεται η αμετάκλητη στάση της σχετικά μετά τις απαιτήσεις που έχει για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.