Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει το δημοσίευμα των Financial Times για ακύρωση της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με το Reuters.
«Σας παραπέμπουμε στις δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών και όχι στις αναφορές των εφημερίδων», σημειώνει το Κρεμλίνο
Νωρίτερα, οι Financial Times υποστήριξαν ότι η σύνοδος ακυρώθηκε με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση ελήφθη μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των υπουργών εξωτερικών Ρούμπιο και Λαβρόφ.
H ένταση προκλήθηκε μετά την αποστολή προπαρασκευαστικού σημειώματος από τη Ρωσία προς την Ουάσινγκτον, στο οποίο επισημαίνεται η αμετάκλητη στάση της σχετικά μετά τις απαιτήσεις που έχει για την Ουκρανία.
