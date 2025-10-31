Μετά την επιστροφή εχθές δύο ακόμα σορών νεκρών ομήρων από τη Χαμάς - και την ταυτοποίησή τους - το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα στη Γάζα, σε αντάλλαγμα, τις σορούς 30 Παλαιστινίων.

«Οι σοροί 30 Παλαιστίνιων κρατουμένων παρελήφθησαν, από την ισραηλινή πλευρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής», δήλωσε το νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι ανέκτησε τα λείψανα των δύο ομήρων - του 85χρονου Amiram Cooper και του 25χρονου Sahar Baruch - κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην πόλη της Γάζας, το βράδυ της Τρίτης.

Μέχρι σήμερα, σε αντάλλαγμα για τα λείψανα 15 Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από εκείνη την ημερομηνία, η Χαμάς έχει επίσης παραδώσει τα λείψανα δύο μη Ισραηλινών ομήρων, ενός Ταϊλανδού και ενός Νεπαλέζου.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 17 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

