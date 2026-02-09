Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μπρέντον Τάραντ, δράστης της σφαγής 51 ανθρώπων σε δύο ισλαμικά τεμένη στη Νέα Ζηλανδία το 2019, προσέφυγε σε εφετείο κατά της ποινής ισόβιας κάθειρξης που του έχει επιβληθεί

Καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2020 σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, την αυστηρότερη ποινή στη Νέα Ζηλανδία μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής το 1989

Στην εφετειακή διαδικασία, υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησης τον εμπόδισαν να πάρει λογική απόφαση κατά τη δήλωση ενοχής ή αθωότητας στην πρωτοβάθμια δίκη

Ο λευκός Αυστραλός οπαδός της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής Μπρέντον Τάραντ, ο δράστης της σφαγής 51 ανθρώπων μέσα σε δυο ισλαμικά τεμένη στην Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία, το 2019, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον εφετείου όπου εκδικάζεται προσφυγή του εναντίον της ποινής ισόβιας κάθειρξης η οποία του έχει επιβληθεί.

Ο Μπρέντον Τάραντ, 35 ετών, καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2020 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον, την πιο βαριά ποινή που απαγγέλθηκε ποτέ στη Νέα Ζηλανδία μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής το 1989, αφού ομολόγησε την ενοχή του. Φυλακίστηκε σε ειδική μονάδα, σε φυλακή της Όκλαντ για κρατούμενους που εγείρουν ακραίο κίνδυνο, με ελάχιστες επαφές με τον έξω κόσμο ή άλλους εγκλείστους.

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση όταν του ζητήθηκε να δηλώσει ένοχος ή αθώος.

«Δεν είχα τη διαύγεια πνεύματος και την ψυχική υγεία που απαιτούνταν για να πάρω τεκμηριωμένες αποφάσεις εκείνη τη στιγμή», ανέφερε ο Μπράντον Τάραντ στο εφετείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New Zealand Herald.

Πρόσθεσε ότι ήταν τόσο ταραγμένος που του είχε περάσει από το μυαλό να εμπλέξει τον Αμερικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο έγκλημά του.

«Θα μπορούσα να πω ότι υπήρχε δεύτερος οπλοφόρος σε οροφή, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε στο δικαστήριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του RNZ.

Το εφετείο αναμένεται κατ’ αρχάς να αποφασίσει αν το αίτημα του γίνεται δεκτό.

Την 15η Μαρτίου 2019, ο Μπρέντον Τάραντ άνοιξε πυρ με διάφορα όπλα, ιδίως αυτόματα τουφέκια, εν μέσω της προσευχής της Παρασκευής, μέσα σε δυο τζαμιά στην Κράιστσερτς, μεγαλούπολη του νότιου νησιού, αναμεταδίδοντας απευθείας μέσω διαδικτύου το μακελειό για 17 λεπτά, αφού προηγουμένως δημοσιοποίησε παραληρηματικό ρατσιστικό μανιφέστο.

Οι ακροαματικές διαδικασίες στο εφετείο της Ουέλιγκτον διεξάγονται με παρόντα μέσα ενημέρωσης, αλλά χωρίς ακροατήριο στην αίθουσα. Στους συγγενείς των θυμάτων απευθύνθηκε η σύσταση να παρακολουθούν τη δίκη εξ αποστάσεως, μέσω βίντεο, με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, από την Κράιστσερτς.

Η Άγια αλ Ομάρι, ο αδελφός της οποίας Χουσέιν δολοφονήθηκε από τον Μπράντον Τάραντ μέσα στο τέμενος Λίνγουντ, δήλωσε στην εφημερίδα The Press της Κράιστσερτς πως νόμιζε ότι όλα «είχαν τελειώσει» όταν ο Μπρέντον Τάραντ καταδικάστηκε το 2020.

«Δεν ήξερα ότι μπορείς να το κάνεις αυτό έξι χρόνια αργότερα. Δεν ήμουν έτοιμη» για κάτι τέτοιο, πρόσθεσε αναφερόμενη στην έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

