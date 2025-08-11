Λογαριασμός
Κοινή δήλωση Στάρμερ-Κάρνεϊ: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιβληθεί, πρέπει να οικοδομηθεί με το Κίεβο

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα

Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Καναδός ομόλογός του Μαρκ Κάρνεϊ συμφώνησαν τη Δευτέρα ότι η ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή του Κιέβου και όχι να του επιβληθεί, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τη συνέχιση της διεθνούς διπλωματίας, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη ειρήνης και τόνισαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να είναι «μέλλον ελευθερίας, κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης».

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κιρ Στάρμερ Μαρκ Κάρνεϊ Ουκρανία
