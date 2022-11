Κλιμάκωση στο Μεσανατολικό: Δύο εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ - Ένας νεαρός Παλαιστίνιος νεκρός

Δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος κοντά σε στάση λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ πυροδοτήθηκε λίγη ώρα μετά τον πρώτο, τραυματίζοντας άλλους τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Ν12 και τις ισραηλινές αρχές.

Νωρίτερα, υπηρεσία πρώτων βοηθειών έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε άλλη στάση λεωφορείων. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού, πρόκειται για παλαιστινιακές βομβιστικές επιθέσεις.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Οι εκρήξεις ακολουθούν τις πολύμηνες εντάσεις στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, όπου ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις του έπειτα από σειρά φονικών αντιισραηλινών επιθέσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Έκτοτε, έχει εξαπολύσει πάνω από 2.000 εφόδους στη Δυτική Όχθη, ειδικά στους τομείς της Τζενίν και της Νάμπλους.

Οι επιδρομές του, κατά τη διάρκεια των οποίων ξεσπούν συχνά συγκρούσεις με τον παλαιστινιακό πληθυσμό, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 125 ανθρώπους στην παλαιστινιακή πλευρά. Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό στη Δυτική Όχθη εδώ και περίπου επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το πτώμα ενός Ισραηλινού «απήχθη» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου σε βίαιες συγκρούσεις στη διάρκεια της νύκτας μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστίνιων μαχητών σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί αξιωματούχοι.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι το πτώμα ενός Ισραηλινού πολίτη 18 ετών, που ανήκε στη μειονότητα των δρούζων και πέθανε χθες Τρίτη σε «σοβαρό τροχαίο δυστύχημα» στη Δυτική Όχθη, «απήχθη» από το νοσοκομείο της Τζενίν, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την κλοπή του πτώματος. Οι απαγωγές Ισραηλινών, νεκρών ή ζωντανών, έχουν χρησιμεύσει στο παρελθόν από παλαιστινιακές οργανώσεις ως μέσο άσκησης πίεσης στις ισραηλινές αρχές προκειμένου να πετύχουν την απελευθέρωση κρατουμένων ή την επιστροφή νεκρών Παλαιστινίων.

Παράλληλα αυτόπτες μάρτυρες και αξιωματούχοι έκαναν λόγο για βίαιες συγκρούσεις στη Ναμπλούς στη διάρκεια της νύκτας, μια πόλη στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης όπου τους τελευταίους μήνες έκανε την εμφάνισή της μια νέα ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, η Αρίν αλ Ουσούντ («Άντρο των λιονταριών»).

«Ο Άχμεντ Άμζαντ Σεχαντέχ, 16 ετών, σκοτώθηκε αφού επλήγη στην καρδιά από σφαίρα που έριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στη διάρκεια επιχείρησης στη Ναμπλούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Update: Terror attack in #Jerusalem. Explosions at two bus stops near entrances to Jerusalem; 14 injured, 2 critically. It is believed explosives were attached to bicycles in both areas. Police are searching for further possible explosives in Jerusalem. pic.twitter.com/YeSskOtiui