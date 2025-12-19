Λογαριασμός
Ντμιτρίεφ για δάνειο στο Κίεβο: Πλήγμα στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα

«Σημαντικό πλήγμα στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα - φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση των ρωσικών αποθεματικών» δήλωσε ο Ντμίτριεφ

«Ο νόμος και η λογική νίκησαν» σχολίασε ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και υπεύθυνος επενδύσεων, την απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δανεισμό του Κιέβου με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αντί για τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

«Σημαντικό ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα - φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση των ρωσικών αποθεματικών για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας» δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο X, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

