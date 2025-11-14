Σάλος στη Νότια Κορέα: Έστειλαν drones στην Πιονγιάνγκ για να στήσουν κρίση με τη Βόρεια Κορέα

Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε στη Νότια Κορέα τον Δεκέμβριο του 2024. Στο πλαίσιο του μυστικού σχεδίου του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, περιλαμβάνονταν μυστικές πτήσεις drones στη Βόρεια Κορέα.

Στοιχεία που βρέθηκαν στο τηλέφωνο ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας αποκαλύπτουν ότι ο Γέολ και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου ήθελαν να εκνευρίσουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δικαιολογήσουν την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Οι εισαγγελείς της χώρας δημοσίευσαν τα αποδεικτικά στοιχεία τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς της Βόρειας Κορέας ότι η Νότια Κορέα είχε στείλει κρυφά drones στη χώρα με φυλλάδια κατά του καθεστώτος του Κιμ, τον περασμένο Οκτώβριο.

Λόγω των προκλήσεων αυτών έκανε και σπάνια εμφάνιση η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, απειλώντας με στρατιωτική δράση κατά της Σεούλ.

Τότε, η Βόρεια Κορέα ορκίστηκε να διακόψει όλες τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με τη Νότια Κορέα, ανατινάζοντας δύο δρόμους εντός της επικράτειάς της, χωρίς όμως να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας του φιλελεύθερου Νότου από τις «κομμουνιστικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας».

Το έκτακτο διάταγμα ανακλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, όταν οι Νοτιοκορεάτες βουλευτές, παρακάμπτοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις, ψήφισαν κατά του διατάγματος.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας συνελήφθη και σήμερα είναι αντιμέτωπος με πολλές κατηγορίες. Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές προσπαθούν ακόμα να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ του πολιτικού θρίλερ.

Ο Γέολ αρνείται ότι διέταξε την αποστολή drones στην Πιονγιάνγκ για να προκαλέσει τη Βόρεια Κορέα ή ότι προσπάθησε να οργανώσει εξέγερση μέσω της επιβολής στρατιωτικού νόμου. Ο Γιου Τζονγκ-χβα, ένας από τους δικηγόρους του, έκανε λόγο για «παραλογισμό».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος και εισαγγελέας της υπεράσπισης Παρκ Τζι-γιουνγκ ανέφερες πως οι εισαγγελείς σοκαρίστηκαν από τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και τη Δευτέρα δημοσίευσαν μηνύματα που, όπως ισχυρίζονται, υποστηρίζουν την κατηγορία τους.

Drones πάνω από το σπίτι του Κιμ

Τον περασμένο Οκτώβριο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ανέφεραν ότι drones της Νότιας Κορέας είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πιονγιάνγκ αρκετές φορές, ρίχνοντας φυλλάδια κατά του καθεστώτος.

Το KCNA δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν ένα drone κολλημένο σε ένα δέντρο, ενώ αναλυτές ανέφεραν ότι ήταν παρόμοιο με τα στρατιωτικά drones της Νότιας Κορέας. Το πρακτορείο δημοσιοποίησε επίσης εικόνα ενός drone που εντοπίστηκε να πετά χαμηλά πάνω από την οικία του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με τον πρώην στρατηγό του νοτιοκορεατικού στρατού και νυν βουλευτή του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος, Κιμ Μπουνγκ Τζου, οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές: στις 3 Οκτωβρίου, στις 8–9 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

«Πιστεύεται ότι ο στόχος της αποστολής drone στην καρδιά της Βόρειας Κορέας και της ρίψης φυλλαδίων που επικρίνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε στο CNN. «Ήταν σαν να είχαμε βάλει ένα μαχαίρι στον λαιμό της Βόρειας Κορέας», σχολίασε.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ σε δήλωσή του στις 12 Οκτωβρίου, καταδίκασε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες».

Την ίδια περίοδο, ο τότε υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Χιουν, αρχικά αρνήθηκε ότι εστάλησαν drones στη Βόρεια Κορέα, αλλά αργότερα δήλωσε ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει» τους ισχυρισμούς της Πιονγιάνγκ.

Μετά την απόπειρα του Γέολ να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, βουλευτές του σημερινού κυβερνώντος κόμματος ζήτησαν να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί πως ο πρώην πρόεδρος συνωμότησε για να προκαλέσει κρίση εθνικής ασφάλειας.

Όταν ανέλαβαν την εξουσία, ψήφισαν νομοσχέδιο για τον διορισμό ανεξάρτητου συμβούλου. Στην έρευνά του αποκαλύφθηκαν μυστικές συζητήσεις και μηνύματα για τα σχέδια του καθαιρεθέντα προέδρου να προκαλέσει τη Βόρεια Κορέα, με την οποία υπάρχει μακρά ιστορία απειλών.

Μεταξύ των σημειώσεων που βρέθηκαν σε τηλέφωνο πρώην διοικητή της Αντικατασκοπείας Άμυνας υπήρχαν αναφορές για δημιουργία «ασταθούς κατάστασης», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Σε μήνυμα που συντάχθηκε στις 18 Οκτωβρίου αναφέρεται: «Πρέπει να βρούμε και να εκμεταλλευτούμε μια μοναδική ευκαιρία που μπορεί να αποφέρει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ασταθή κατάσταση ή να εκμεταλλευτούμε μια ευκαιρία που έχει δημιουργηθεί».

«Να στοχοποιηθούν σημεία όπου η Βόρεια Κορέα θα χάσει την αξιοπρέπειά της σε τέτοιο βαθμό που θα αισθανθεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαντήσει», λέει άλλο μήνυμα.

Οι τοποθεσίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν την πρωτεύουσα, δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις εξοχικές κατοικίες του Κιμ, καθώς και το Σαμτζιγιόν και το Ουονσάν.

Το Σαμτζιγιόν θεωρείται ιερός τόπος στη Βόρεια Κορέα, καθώς εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ενώ συνδέεται και με την αντιιαπωνική αντίσταση του παππού του. Αντίστοιχα, η τουριστική περιοχή Ουονσάν είναι ένα από τα εμβληματικά αναπτυξιακά έργα του Κιμ.

Σε μήνυμα της 23ης Οκτωβρίου αναφέρονται φράσεις όπως «ελάχιστη κρίση εθνικής ασφάλειας» και «μέγιστη πλημμύρα του Νώε». «Πρέπει να προηγηθεί η ενέργεια του εχθρού. Πρέπει να υπάρχει κατάσταση πολέμου ή κατάσταση που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Δημιουργήστε τις συνθήκες για τον εχθρό... πρέπει να περιμένουμε την αποφασιστική ευκαιρία», αναφέρει άλλο μήνυμα.

Αυτά είναι κάποια από τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν, ενώ άλλες λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες καθώς πρόκειται για στρατιωτικά μυστικά.

Γιατί δεν απάντησε ο Κιμ

Το γεγονός ότι ο Κιμ δεν αντέδρασε στις προκλήσεις στον βαθμό που περίμεναν, εξέπληξε πολλούς.

«Ήταν μεγάλη τύχη για τη Νότια Κορέα που η Βόρεια Κορέα απέφυγε οποιαδήποτε στρατιωτική πρόκληση και περιορίστηκε σε ρητορικές απειλές. Αν είχε ανταποκριθεί με στρατιωτική δράση, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σύγκρουση», ανέφερε ο Κιμ Μπουνγκ Τζου.

Όπως εκτιμά, πιθανή εξήγηση είναι η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου έστειλε 10.000 στρατιώτες υπέρ της Ρωσίας.

«Η Βόρεια Κορέα θα δυσκολευόταν να βρίσκεται σε δύο μέτωπα πολέμου. Αυτό θα σήμαινε σημαντική μείωση της μαχητικής της ικανότητας», τόνισε.

Μια πιθανή σύγκρουση θα είχε αναμφισβήτητα και διεθνείς επιπτώσεις, ειδικά για τις ΗΠΑ, σύμμαχο της Νότιας Κορέας, που διατηρεί δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Βίκτορ Τσα, πρόεδρο του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών για την Κορέα, οι υπερπτήσεις των drones στη Βόρεια Κορέα θα παραβίαζαν τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Γνωρίζουμε ότι οι Βορειοκορεάτες παραβιάζουν συχνά την εκεχειρία, αλλά στη χώρα τους δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Σε μια δημοκρατία όπως η Νότια Κορέα όμως υπάρχει», τόνισε.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

