Στην Κίνα, ένα έξυπνο σύστημα στάθμευσης παραλίγο να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi SU7 στο νερό.

Dec 6: a Xiaomi SU7 EV attempted to autopark somewhere in 🇨🇳 Zhejiang… pic.twitter.com/f5Tns5mn0x December 8, 2025

Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν κατάφερε να ανιχνεύσει άμεσα την κλίση του εδάφους, και συνέχισε να κινείται κατευθείαν σε μια λίμνη.

Ο ιδιοκτήτης απαιτεί αποζημίωση, επιμένοντας ότι η λειτουργία δεν είναι ασφαλής.

Η Xiaomi επικαλείται το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο αναφέρει ότι πριν από την ενεργοποίηση της αυτόματης στάθμευσης, ο οδηγός πρέπει προσωπικά να βεβαιωθεί ότι η διαδρομή είναι ανοιχτή από εμπόδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.