Κίνα: «Βουτιά» αυτοκινήτου σε λίμνη λόγω του έξυπνου συστήματος στάθμευσης – Βίντεο

Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν κατάφερε να ανιχνεύσει άμεσα την κλίση του εδάφους, και συνέχισε να κινείται κατευθείαν σε μια λίμνη

Κίνα

Στην Κίνα, ένα έξυπνο σύστημα στάθμευσης παραλίγο να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi SU7 στο νερό.

Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν κατάφερε να ανιχνεύσει άμεσα την κλίση του εδάφους, και συνέχισε να κινείται κατευθείαν σε μια λίμνη.

Ο ιδιοκτήτης απαιτεί αποζημίωση, επιμένοντας ότι η λειτουργία δεν είναι ασφαλής.

Η Xiaomi επικαλείται το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο αναφέρει ότι πριν από την ενεργοποίηση της αυτόματης στάθμευσης, ο οδηγός πρέπει προσωπικά να βεβαιωθεί ότι η διαδρομή είναι ανοιχτή από εμπόδια. 

