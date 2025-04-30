Λογαριασμός
Φονική έκρηξη σε επαρχία της Κίνας: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 21 τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 1:17 μ.μ στην πόλη Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανσί - Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αίτια

Κίνα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 21 τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται από έκρηξη που συγκλόνισε κατοικημένη περιοχή της πόλης Ταϊγιουάν στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν σύννεφα καπνού και έσπασαν τζάμια στα γειτονικά κτίρια, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 1:17 μ.μ στην πόλη Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανσί, μετέδωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το κρατικό δίκτυο CCTV. Δεν αναφέρθηκαν τα αίτια του περιστατικού.

Δύο άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με το CCTV.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, τη γνησιότητα του οποίου δεν έχει ωστόσο πιστοποιήσει το Reuters, δείχνει πολλά οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες έξω από ένα κτίριο και πυκνό καπνό να βγαίνει από αυτοκίνητα και από τα παράθυρα κάποιων κατοικιών.

Συνολικά 210 πυροσβέστες και 43 πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στο σημείο της έκρηξης, μετέδωσε το CCTV.

Σύμφωνα με το Xinhua η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Το κινεζικό υπουργείο διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών έστειλε μια ομάδα για να συντονίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης και διέταξε τις έρευνες από όροφο σε όροφο για να διακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων μέσα στο κτίριο.

TAGS: Κίνα Έκρηξη
