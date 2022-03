Διακοπή των ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αύριο Τρίτη.

"Έγινε τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και διευκρίνιση επιμέρους ορισμών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις..." τόνισε μέσω Twitter o Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Έως στιγμής δεν είναι σαφές αν σημειώθηκε κάποια πρόοδος στις σημερινές διαπραγματεύσεις.

Ένα νέο μήνυμα έστειλε ο διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του 4ου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Όπως υπογράμμισε θα είναι μια σκληρή συζήτηση, με βασικά θέματα συζήτησης την κατάπαυση πυρός και την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Ελαφρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου καταγράφεται στις αγορές, λόγω των ελπίδων για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Μόσχας – Κιέβου που διαφάνηκαν το Σαββατοκύριακο. Οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα, και ένας Ρώσος αξιωματούχος είπε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσχέδια συμφωνιών σύντομα.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...