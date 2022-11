Μουσικοί του δρόμου παίζουν το "My Way" στο σκοτεινό Κίεβο (βίντεο)

Για άλλη μια φορά εχθές το Κίεβο τυλίχθηκε στο σκοτάδι μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε υποδομές ενέργειας σε όλη τη χώρα, που στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Μετά την λήξη του συναγερμού, μία μπάντα βγήκε στους σκοτεινούς δρόμους και άρχισε να παίζει το "My Way" του Φρανκ Σινάτρα, περνώντας με τη μουσική το δικό τους μήνυμα.

Καθώς η πόλη δεν είχε ρεύμα, τους μουσικούς του δρόμου και τους περαστικούς φωτίζουν μόνο οι προβολείς των αυτοκινήτων.

Frank Sinatra's My Way is being played on the dark streets of Kyiv.

Despite russian shelling, despite the darkness and cold, Ukrainians will win. We will forge our own path. pic.twitter.com/uarK9u00dP