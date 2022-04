Η Ουκρανία έχει καταγράψει 5.889 εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στο έδαφός της, αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, αναφέρεται σε tweet της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

5889 crimes of aggression and war crimes by Russia have been already registered by the Office of the Prosecutor General of Ukraine.



