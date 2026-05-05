Σε επτά ανέρχονται τα κρούσματα, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και πέντε ύποπτα σε πολυτελές, ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Συνολικά περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής.

Μεταξύ των επτά κρουσμάτων - ύποπτων και επιβεβαιωμένων - είναι τρεις άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εξήγησε ο ΠΟΥ.

Οι τρεις νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική, σημείωσαν αξιωματούχοι.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, αργά χθες, Δευτέρα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εργάζεται για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών και εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας.

Εξάλλου ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια, η οποία συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και σπάνια μεταξύ ανθρώπων.

Το Πράσινο Ακρωτήρι - ένα νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής - έχει ζητήσει από το πλοίο προληπτικά να παραμείνει αρόδου.

Ο πρώτος επιβάτης που αρρώστησε, ένας 70χρονος Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, με τη σορό του να παραμένει στο πλοίο ως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», επεσήμανε η Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα αρρώστησε και η 69χρονη σύζυγός του, η οποία στη συνέχεια πέθανε, ενώ ένας Βρετανός «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε η εταιρεία.

Στο μεταξύ ο ΠΟΥ αναζητά τους επιβάτες της πτήσης στην οποία επέβαινε η 69χρονη Ολλανδή όταν ταξίδεψε από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής όπου και πέθανε σε νοσοκομείο.

Η μόλυνσή της από τον χανταϊό επιβεβαιώθηκε χθες. Εξάλλου οι νοτιοαφρικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι και ο 69χρονος Βρετανός που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ έχει βρεθεί θετικός σε στέλεχος του χανταϊού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.