Τουλάχιστον 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Ρωσικά πλήγματα σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων, ανάμεσά τους διασωστών, και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για «απόλυτο κυνισμό» της Μόσχας πριν από την εκεχειρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης του 1945.

Στην περιφέρεια του Πολτάβα (κεντροανατολικά), πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων τρεις εργαζόμενοι σε επιχείρηση αερίου και δύο διασώστες, ενώ 37 άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιτάλι Ντιακίβνιτς.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στην πόλη του Χαρκόβου στη διάρκεια επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με τον περιφερειακό αξιωματούχο Όλεχ Σινεχούμποφ.

Σε μήνυμά του στο Χ, ο γενικός διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης υδρογονανθράκων Naftogaz Σέρχει Κορέτσκι ανακοίνωσε ότι από τους βομβαρδισμούς αυτούς επλήγησαν εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στις περιφέρειες Πολτάβα και Χαρκόβου. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι τρεις εργαζόμενοι της Naftogaz και δύο διασώστες σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Πολτάβα.

«Επρόκειτο για συνδυαστικό πλήγμα με drone και βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε ο Κορέτσκι, διευκρινίζοντας ότι τα σημεία που επλήγησαν υπέστησαν «σημαντικές ζημιές και απώλειες στην παραγωγή».

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο δήλωσε ότι οι δύο διασώστες σκοτώθηκαν όταν οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν και σε δεύτερο πλήγμα αφότου ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έφθασαν στο σημείο για να κατασβέσουν πυρκαγιά που ξέσπασε από το πρώτο πλήγμα σε εγκατάσταση αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα. Η Ρωσία συχνά εξαπολύει τέτοια ‘διπλά’ πλήγματα κατά ομάδων διάσωσης τα μέλη των οποίων ανταποκρίνονται στην πρώτη επίθεση, δηλώνουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Κλιμένκο πρόσθεσε ότι 23 μέλη σωστικών συνεργείων τραυματίστηκαν. «Αυτές είναι εσκεμμένες επιθέσεις κατά αυτών που σώζουν ζωές», δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 164 drone στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δήλωσε ότι εξουδετέρωσε ή κατέρριψε έναν πύραυλο και 149 drone.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 8 πύραυλοι και 14 drone έπληξαν 14 σημεία στη χώρα, ενώ δύο πύραυλοι δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητά κανείς κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυραύλους και drone κάθε μέρα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

Η Ρωσία έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8η και το Σάββατο 9η Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη 5η Μαΐου ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6ης Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.