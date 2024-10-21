Κάμαλα Χάρις: Ο Τραμπ «υποβιβάζει» το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «υποβιβάζει» το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε η Κάμαλα Χάρις χθες Κυριακή, μια ημέρα αφού ο πρώην αρχηγός του κράτους τη χαρακτήρισε «σκατένια αντιπρόεδρο» σε προεκλογική εμφάνισή του.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να αποτελεί πρότυπο, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά επίσης λόγω (...) του ρόλου του έθνους μας στον κόσμο», εξήγησε, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο MSNBC.

Η συμπεριφορά «του αντιπάλου μου, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, αληθινά υποβιβάζει το προεδρικό αξίωμα», πέταξε η κυρία Χάρις.

Ερωτηθείσα πως χειρίζεται τις βαριές προσβολές που εξακοντίζει καθημερινά εναντίον της ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός της, η Δημοκρατική υποψήφια επέμεινε στη σημασία που έχει το προεδρικό αξίωμα πέραν της Ουάσιγκτον.

«Όταν αντιπροσωπεύεις τις ΗΠΑ, μπαίνεις στα σαλόνια του κόσμου ολόκληρου με αυθεντία και νομιμοποίηση για να μιλήσεις για τη σημασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», έκρινε.

Προχθές Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους οπαδούς του να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους έναντι της απερχόμενης κυβέρνησης, με υβριστικό τρόπο.

«Πρέπει να πείτε στην Κάμαλα Χάρις πως υπομείνατε αρκετά, ότι δεν μπορείτε άλλο (...). Ότι είσαι σκατένια αντιπρόεδρος, η χειρότερη αντιπρόεδρος, Κάμαλα, απολύεσαι, πάρε δρόμο, φύγε από ’δω», είπε ο μεγιστάνας στη Λατρόουμπ, στην Πενσιλβάνια.

Δεκαπέντε μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ η ψηφοφορία εκ των προτέρων έχει ήδη αρχίσει σε κάποιες περιφέρειες, οι δυο αντίπαλοι επικεντρώνονται σε πολιτείες-κλειδιά, που εναλλάσσονται μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων κι είναι απαραίτητες για τη νίκη στην αναμέτρηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί τη μια μετά την άλλη μακροσκελείς ομιλίες στις οποίες επικρίνει και εξυβρίζει την αντίπαλό του, τη σημερινή κυβέρνηση, τον Τύπο, τους μετανάστες.

Η Κάμαλα Χάρις γιόρτασε χθες τα 60 της σε δυο εκκλησίες της αφροαμερικανικής κοινότητας στην Τζόρτζια, προτού ταξιδέψει με τη σειρά της στην Πενσιλβάνια.

Δεν χάνει ευκαιρία να αμφισβητεί τις διανοητικές ικανότητες και το ηθικό κύρος του 78χρονου δισεκατομμυριούχου που θα αντιμετωπίσει την 5η Νοεμβρίου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει ποτέ ξανά να σταθεί εμπρός στο έμβλημα του προέδρου των ΗΠΑ. Δεν του αξίζει το δικαίωμα», τόνισε ερωτηθείσα για τις βαριές προσβολές του εναντίον της στη συνέντευξή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

