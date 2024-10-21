Εννέα τραυματίες σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, οι οποίοι προκάλεσαν επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης τουλάχιστον σε μέρος της μεγάλης πόλης αυτής της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές, ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ανέλαβε δράση η αντιαεροπορική άμυνα για να αποκρούσει ρωσική αεροπορική επιδρομή, έκανε γνωστό ο δήμαρχός της.

Οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο καταγράφτηκαν καθώς οι ουκρανικές αρχές φοβούνται πως ξεκινά νέα ρωσική εκστρατεία βομβαρδισμών πολιτικών ενεργειακών υποδομών, όπως τους χειμώνες του 2022 και του 2023, τακτική που επέλεξε η Μόσχα για να βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς στο κρύο και στο σκοτάδι, αυξάνοντας έτσι την πίεση στο Κίεβο.

Χθες «περί τις 22:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο εχθρός έπληξε τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες ηλικιών μεταξύ 22 και 53 ετών και πέντε άνδρες ηλικιών μεταξύ 21 και 37 ετών», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπέστησαν ζημιές «πολυκατοικίες, χώροι στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων, σπίτια και αυτοκίνητα» και έχουν σπεύσει οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στους τομείς που χτυπήθηκαν.

Πάνω απ’ όλα, «εξαιτίας των εχθρικών βομβαρδισμών, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε ορισμένους τομείς της πόλης», πρόσθεσε η ουκρανική αστυνομία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσα ακίνητα πλήττονται.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης στο Χάρκοβο Όλεχ Σινεχούμποφ και ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης Όλεχ Τερέχοφ επιβεβαίωσαν μέσω Telegram ότι διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε «τμήμα» της πόλης.

Ουδείς εκ των δύο έδωσε λεπτομέρειες για το εύρος των ζημιών, ούτε διευκρίνισε ποιες ενεργειακές υποδομές βομβαρδίστηκαν.

Το Χάρκοβο, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της βορειοανατολικής Ουκρανίας, γίνεται πολύ συχνά στόχος ρωσικών βομβαρδισμών. Απέχει λιγότερα από 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Τον Μάιο, ο ρωσικός στρατός άρχισε επίθεση σε τομείς της περιφέρειας αυτής, με διακηρυγμένο στόχο να δημιουργήσει ουδέτερη ζώνη ώστε να μειωθούν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος. Δεν είχε όμως κανένα απτό αποτέλεσμα, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου συνεχίζουν να στοχοποιούν καθημερινά εγκαταστάσεις στη ρωσική επικράτεια.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες πως η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική αεροπορική επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Μείνετε στα καταφύγια», απαίτησε ο αιρετός μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

