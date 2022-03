Στις φλόγες τυλίχθηκε χθες το εμβληματικό κτίριο Dalton Mills που βρίσκεται στο δυτικό Yorkshire της Μεγάλης Βρετανίας και αποτελεί ένα από τα πλατό που γυριζόταν δύο από τις πιο γνωστές βρετανικές σειρές, το Peaky Blinders και το Downton Abbey.

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 100 πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο ιστορικό κτίριο που μετράει πάνω από 150 χρόνια ζωής και είναι έμβλημα του δυτικού Γιόρκσαϊρ. Επίσης, έγιναν 5 συλλήψεις για εμπρησμό, σύμφωνα με το BBC.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιο θύμα από τη φωτιά, αλλά το αποτέλεσμα της πύρινης λαίλαπας αποκαλύφθηκε όταν έσβησε η φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δήλωσαν ότι η φωτιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στο να τεθεί υπό έλεγχο, καθώς μέρος του κτιρίου και κυρίως της οροφής είχε καταρρεύσει στο εσωτερικό του.

Το Peaky Blinders γύρισε ένα μεγάλο ποσοστό των σκηνών του στο Γιορκσαϊρ θέλοντας να αποτυπώσει τις βρώμικες γειτονιές του μεταπολεμικού Μπέρμινγχαμ του 1919.

