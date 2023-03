Η στιγμή που καγκουρό επιτίθεται σε γυναίκα - Στο νοσοκομείο για επέμβαση στο πρόσωπο - Βίντεο

Την άγρια επίθεση που δέχθηκε από εξαγριωμένο καγκουρό περιέγραψε μία γυναίκα στην Αυστραλία, δίνοντας στη δημοσιότητα και το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης.

Η Μέλανι Σταμπς προσπάθησε να απεγκλωβίσει από συρμάτινο φράχτη ένα μικρό καγκουρό που είχε πιαστεί στα πόδια. Η μητέρα του βρισκόταν στο σημείο και κάθε φορά που η Μέλανι πλησίαζε τον φράχτη, εκείνη την απωθούσε, θεωρώντας προφανώς, ότι πάει να κάνει κακό στο μικρό της.

Την τρίτη φορά που η Μέλανι επιχείρησε να απεγκλωβίσει το παγιδευμένο καγκουρό από τον φράχτη, η μητέρα πέρασε κάτω από τα σύρματα και της επιτέθηκε με σφοδρότητα.

Τα χτυπήματα ήταν τόσο άγρια και δυνατά, που η γυναίκα από την Αυστραλία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επεμβάσεις αποκατάστασης στο πρόσωπο.

Δείτε το βίντεο:

A woman slashed by a kangaroo so badly that she needed surgery, is warning others to be careful around the animals.



Melanie Stubbs was trying to help a trapped joey when its mother attacked. @SophieUpcroft #9News pic.twitter.com/4G1N2N31Zr