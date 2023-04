Σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ - Εκτόξευση πυραύλων από τον νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Πύραυλος εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο κατά του ισραηλινού εδάφους και αναχαιτίσθηκε επιτυχώς, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Από ισραηλινές πηγές ασφαλείας έγινε γνωστό ότι και δεύτερος πύραυλος εκτοξεύθηκε εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, οι σειρήνες ήχησαν σε διαφορετικές περιοχές του βορείου Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Rocket from Lebanon hits the city of Shlomi, northern Israel pic.twitter.com/cJPIz0tstW